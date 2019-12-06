هذه أسهل الطرق للتخلص من حرقة المعدة وأعراضها المزعجة في دقائق

هذه أسهل الطرق للتخلص من حرقة المعدة وأعراضها المزعجة في دقائق

ألمانيا – تعتبر حرقة المعدة من المشاكل الشائعة في أوساط عدد كبير من الأشخاص حول العالم. وهي تنتج عن ارتداء حمض المعدة إلى المريء. ويترافق هذا مع شعور بالحريق ومع مذاق مزعج في الفم.

ومن الممكن التخلص من هذه المشكلة من خلال الاعتماد على الأدوية المناسبة. لكن تتوفر أيضاً بعض الوصفات الطبيعية سهلة التطبيق والتي تحد من الأعراض في وقت قصير جداً.

وفي هذه الحالة ينصح مثلاً بتناول 10 حبات من اللوز النيئ. فهو يحد من حموضة المعدة. كما أنه يحتوي على زيت يعمل على تبطين جدارها وحمايته مع تنظيم افراز العصارة المعوية.

كذلك من المفيد استخدام خلاصة النعناع او البابونج او الزنجبيل او اليانسون او الكمون. فهي تسهل الهضم وتحد من صعود حمض المعدة إلى المريء.

ولهذا ينصح بتناولها خلال الوجبات. ومن الممكن للغاية نفسها أيضاً اضافة رشة من الكمون الى الطعام.

المصدر : food prevent