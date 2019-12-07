ساراييفو – أعلنت سلطات البوسنة والهرسك عن إرجاء عملية استعادة مجموعة من المسلحين المحتجزين من تنظيم “داعش” مع زوجاتهم وأطفالهم من سوريا “حتى إشعار آخر”.

وعلى الرغم من تصريح عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، جيلكو كومشيتش، قبل أيام بأن تسعة “دواعش” محتجزين وعوائلهم سيعودون من سوريا أواخر الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة الأمن أمس الجمعة، أن العملية أرجئت لفترة غير محددة نظرا لـ”ظروف مفاجئة وغير متوقعة طرأت في سوريا”، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وكانت هذه العملية قد أرجئت في أكتوبر الماضي بسبب شن تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويعتقد أن المئات من مواطني البوسنة والهرسك سافروا إلى سوريا والعراق لخوض القتال إلى جانب تنظيم “داعش”، ولا يزال كثيرون منهم حاليا محتجزين في الشرق الأوسط في انتظار تسليمهم إلى دولتهم.

المصدر: رويترز