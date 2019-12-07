لبنان – ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، مد يد العون لبلاده لتجاوز الأزمة المعيشية والسياسية التي تمر بها وفجّرت احتجاجات شعبية عارمة.

ووجه اليوم رسائل إلى رؤساء وزراء ومسؤولي عدد من الدول الصديقة، شملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، طالبا مساعدة لبنان في “تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات”.

وكان المكتب الإعلامي للحريري قد أعلن أمس أنه “في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجه رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالبا مساعدة لبنان”.

وشملت الرسائل كلا من عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

المصدر: الوكالة الوطنية