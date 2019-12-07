ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في ليبيا وتضع مصالح الليبيين في المقدمة.

الوزير الروسي خلال لقاء مع وكالة “أسكانيوس” الإيطالية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية وفي تعليقه على التصريحات التي أعربت عن مخاوف الغرب من النشاط الروسي في ليبيا لصالح القئد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قال: “السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة للغاية وليس لها بعد جيوسياسي وتضع المصالح الليبية في المقدمة ونحن لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع”.

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق أنه لا يحق للعديد من الدول الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي.