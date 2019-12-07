ليبيا – قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن هناك تلاعبا بالمصطلحات في الاتفاقية التي أبرمت بين تركيا وحكومة السراج بين أن تكون اتفاقية أو مذكرة تفاهم، مؤكدا أن الاتفاقية غير قانونية وتمس السيادة الليبية.

العريبي وفي لقاء مع قناة “العربية” أشار إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته تنص على أن الاتفاقيات يجب أن تمر على مجلس النواب وأن اتفاق الصخيرات لا يعطي الحق للسراج منفردا بتوقيع الاتفاقيات إضافة إلى أن المادة الثالثة في الاتفاقية الدولية الخاصة بقانون البحار تنص على أن من حق الدول إقامة حدود بحرية لها لا تتجاوز12 ميلا بحري.