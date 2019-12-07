ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم السبت بيان بشأن سقوط طائرة مقاتلة من طراز ميغ 23 وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية في طرابلس.

القيادة العامة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها لاحظت بعد وقت وجيز ظهور قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة ارهابيين من مدينة الزاوية.

وأضاف البيان بأن غرفة عمليات القوات الجوية قد أعلنت بأن اللواء القجم خرج من الطائرة وقد هبط بالمظله في ارض العدو مما ادى الى أسره ومعاملته معاملة سيئة، مبيناً بأن هذا يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة اسرى الحرب.

وحملت القيادة العامة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل “مليشيات حكومة الوفاق”، كما حمل البيان حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية اي اذى يصيب الطيار وخاصة ان مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين انه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه بعد الصور الأولى التي كان يظهر فيها سليماً من قبل المليشيات .

وأكدت قيادة الجيش على ان هذا الحادث يعتبر حادث عرضي يتعرض له اي سلاح جو في العالم وان هذا الحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدةً المليشيات برد قاسي يزلزل الارض من تحت اقدامهم بحسب نص البيان.