ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة بوراس إن اتفاقية التعاون الأمني والبحري الموقعة مع تركيا جاءت في وقتها ومن حق الدولة الليبية أن توقع على هذه المذكرة.

بوراس وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين رأت أن ليبيا بهذه الاتفاقية تغير من الواقع الافتراضي الذي لم يستطع فرضه منتدى الغاز لشرق الأوسط الذي تقوده إسرائيل واليونان ومصر على حد زعمها.

وأضافت:” أن الدولة الليبية دائما ما كانت تبحث عن السلام في حوض البحر المتوسط وتؤمن بسياسة التبادل والتعاون في نطاق واضح وشفاف مع دول الجوار البرية والبحرية”.

وأوضحت أبوراس أن ليبيا بتوقيعها على المذكرة ستلعب دوراً مهماً في حوض البحر المتوسط وفي شمال افريقيا والشرق الأوسط ، معلقةً :” عندما نشاهد حالة الغضب والهلع التي تفتعلها اليونان ومصر وإسرائيل بعد التوقيع على المذكرة نشعر أن حدود ليبيا عادة من سيوة إلى قرطاجة”.