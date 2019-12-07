اليابان – أوقفت السلطات اليابانية أمس الجمعة، رجلا متهما بسرقة محركات أقراص صلبة، بعد أن أبلغت حكومة مقاطعة كاناغاوا عن بيع بعض هذه المحركات التي تحتوي على معلومات شخصية على الإنترنت.

واتهم ياوتشي تاكاهاشي، الموظف في شركة “برودلينك” المختصة في إعادة تدوير المعدات الإلكترونية، بسرقة 12 محرك أقراص صلبة كانت مخزنة في المركز التقني لشركته.

وأقر تاكاهاشي بصحة التهم الموجة له، كما اعترف بحيازة 18 محرك أقراص صلبة تحتوي على معلومات شخصية كانت حكومة كاناغاوا تخلصت منها في وقت سابق.

واشتملت البيانات المخزنة في محركات الأقراص على أسماء أفراد وعناوينهم وسجلات ضرائب، وأسماء شركات إلى جانب سجلات خاصة بعمليات مقاطعة كاناغاوا.

وكان يفترض بشركة “برودلينك” أن تحذف جميع البيانات من محركات أقراص الكمبيوتر، في إطار اتفاق وقعته مع حكومة المقاطعة.

المصدر: وكالة “كيودو” للأنباء