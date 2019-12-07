ليبيا – أعرب نائب رئيس قسم تخطيط السياسات في خارجية الوفاق حسن الصديق، عن أمل بلاده في أن يكون لروسيا دور أكبر في التسوية الليبية نظراً لكونها واحدة من القوى العظمى ولها تأثير على ما وصفه بـ” الطرف الآخر” في الأزمة الليبية.

الصديق قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية على هامش مؤتمر “البحر المتوسط حوار روما” الذي حضره وزير خارجية الوفاق محمد سيالة رداً على سؤال عن مؤتمر برلين إنه ينبغي أن يكون مؤتمر ليبيا في برلين للشركاء الدوليين أكثر من الليبيين، مشيراً إلى أهمية أن يمهد الطريق لليبيين للقاء بعد ذلك.

ويرى أن مؤتمر برلين هو الفرصة الوحيدة والمبادرة الوحيدة في الوقت الراهن، مبيناً أن المشهد يفتقر إلى المبادرات الدولية بعد 9 أشهر من الحرب فلا يوجد استعداد من المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الحرب لذلك ليس هناك خيار آخر.

كما أفاد أن هذه هي المبادرة الوحيدة المطروحة حالياً والتي يدعمها المجتمع الدولي لذلك كل الآمال معلقة على نجاحها.

وعن اللقاءات الأميركية مع المشير خليفة حفتر إعتقد أنها إشارة جيدة إذا أدى ذلك إلى وقف ماوصفه بـ”العدوان على طرابلس ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وإعادته إلى الحوار السياسي والحل السياسي.

وأضاف:” نتمنى أن تتمكن الولايات المتحدة من إقناعه بوقف العدوان لأنه بلا فائدة فهو لم يحقق أهدافه والأهم من ذلك إنه وفر مساحة ووقت لتنظيم “داعش” للعودة إلى المناطق الجنوبية من ليبيا”.