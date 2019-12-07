إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تجري اتصالات مع حركة “حماس” بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار، فيما نفت الحركة هذه الأنباء.

وجاءت هذه التصريحات على لسان نتنياهو، حسب هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، في موجز صحفي أجراه للصحفيين مساء أمس الخميس في لشبونة، حيث التقى نظيره البرتغالي أنطونيو كوشتا، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي الوقت نفسه، استبعد عضو المكتب السياسي لـ”حماس” خليل الحية إمكانية إبرام اتفاق تهدئة طويل الأمد مع إسرائيل، مشددا على أن أي حديث عن تهدئة لعشرة أعوام، أو وقف الحركة مقاومتها لإسرائيل غير صحيح إطلاقا.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بأن تل أبيب و”حماس” تخوضان مفاوضات غير مباشرة بشأن تهدئة طويلة الأمد محتملة.

المصدر: وكالات