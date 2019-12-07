ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إن هناك ضغوط أوروبية وخاصة من اليونان تمارس على إيطاليا لإجبار الوفاق على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا الخاصة بالتعاون العسكري وما وصفه بـ”السيادة علي المناطق البحرية”.

سيالة وفي مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الجمعة أوضح أن مذكرتي التفاهم كانتا الموضوع الرئيس للاجتماع مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو يوم أمس الخميس.

وأردف:”بالطبع تحدثت عن ذلك مطولا مع دي مايو ولكن العلاقات الليبية – التركية تهم طرابلس وأنقرة حصراً ولا أحد يستطيع التدخل”.

واختتم سيالة حديثه قائلاً :” الإيطاليون قلقون، يقولون لنا إنهم يرغبون في أن يتم إخطارهم بتحركاتنا خاصة الأخيرة مع تركيا، لأنهم يظلون حلفائنا التاريخيين على الرغم من أن سفيرهم في طرابلس يتحدث معنا طوال الوقت”.