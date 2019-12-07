هونغ كونغ – خرج مئات المتظاهرين المؤيدين لحكومة الصين اليوم السبت إلى شوارع هونغ كونغ، تعبيرا عن غضبهم إزاء أعمال الشغب التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة منذ أوائل الصيف الماضي.

واحتشد المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام الصين الوطنية في متنزه وسط المدينة، للتنديد بما وصفوه “حكم الرعب” الذي يسود هونغ كونغ بسبب الاحتجاجات المعارضة لحكومة بكين.

وحمّل المشاركون في مظاهرة اليوم المحتجين المعارضين المنخرطين في الاشتباكات مع قوات الأمن المسؤولية عن “تقويض حريات سكان هونغ كونغ بدلا عن حمايتها”، واصفين إياهم بـ”مثيري الشغب” والـ”صراصير”.

وجمع بعض المتظاهرين مئات التواقيع لرسائل شكر موجهة إلى شرطة هونغ كونغ، ترحيبا بطريقة تعاملها مع الاضطرابات في المدينة.

وأقر بعض المتظاهرين بأنهم ليسوا معجبين بزعيمة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كيري لام أو حكومة الصين عموما، غير أن تصرفات المحتجين المعارضين تدفعهم إلى الخروج للشوارع تحت علم الصين.

المصدر: أسوشيتد برس