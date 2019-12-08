ليبيا – أقفل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي أمس السبت مختبر الرازي الطبي وإلقاء القبض على الإدارة والموظفين الذين إعترافوا بإستخدام مواد منتهية الصلاحية بالتحاليل الخاصة بالمواطنين.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه عملية الإقفال تأتي ضمن خطط اللجنة المكلفة من رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالمتابعة والتفتيش على المختبرات الطبية بمدينة بنغازي.

ونوّه الجهاز أن إقفال المختبر جاء لعدة أسباب من أهمها أنه يعمل بمواد وكواشف التحاليل منتهية الصلاحية منذ أكثر من عامين بحجة غلاء أسعار المواد السليمة كما أعترف العاملين بالمختبر بإستخدام هذه المواد منتهية الصلاحية بنتائج التحاليل،مشيراً إلى أن هذا العمل يعد إجرامياً و غير شرعي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية أكد أنه أوقف المسؤول عن المختبر والموظفين وإحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الإختصاص. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.