إيران – أبرمت إيران امس ثلاث مذكرات تعاون في مجالات النقل البحري والمعايير والرياضة مع سلطنة عُمان.

وأفادت مصادر إيرانية شبه رسمية بأن توقيع مذكرات التفاهم تم في طهران خلال الاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسلطنة عُمان.

وأكدت الوكالة أن وزير التجارة والصناعة الإيراني رضا رحماني، ونظيره العماني علي بن مسعود السنيدي، وقعا على مذكرتين في مجال النقل والشحن البحري والرياضة، فيما أبرمت المذكرة الثالثة بين الوزير العماني ورئيسة منظمة المعايير الإيرانية نيرة بيروزبخت.

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة جديدة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران.

المصدر: RT