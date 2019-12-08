الولايات المتحدة – انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، منافسه في الترشح لانتخابات الرئاسة، بيرني ساندرز، بسبب مواقف الأخير من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعرب بايدن في كلمة ألقاها أمس السبت في ولاية آيوا، عن استغرابه لاقتراح السيناتور اليهودي ساندرز أواخر أكتوبر الماضي تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي تقدر بـ3.8 مليار دولار سنويا، ما لم تعدل تل أبيب جذريا سياساتها تجاه الفلسطينيين في غزة.

وشدد بايدن على أنه “يدعم بقوة إسرائيل كدولة يهودية مستقلة”.

وشن بايدن الذي يشارك ساندرز دعمه لحل الدولتين هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه “زعيما يمينيا متطرفا غير بناء”، واتهم في المقابل القيادة الفلسطينية بـ”تأجيج النزاع” و”كراهية اليهود”.

كما انتقد بايدن اعتراف إدارة الرئيس دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرا من أن ذلك يمهد الطريق لضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: أسوشيتد برس