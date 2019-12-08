البحرين تتوج بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على السعودية

البحرين تتوج بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على السعودية

الدوحة – تغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24” .

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم المنتخب البحريني محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وأضاع المنتخب السعودي فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة عندما أهدر سلمان الفرج قائد “الأخضر” ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وهذه المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج ويتوج باللقب، بعدما خسر في أربع نهائيات واحتل فيها مركز الوصافة.

وحصل علي مبخوت قائد المنتخب الإماراتي على لقب هداف البطولة بتسجيله 5 أهداف.

وحصل السعودي عبد الله عطيف على لقب أفضل لاعب في البطولة الخليجية.

وحصل السعودي فواز القرني على لقب أفضل حارس في “خليجي 24”.

المصدر: RT