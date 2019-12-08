ليبيا – إطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد على سير عمل وزارة الداخلية وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

الثني بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة آخر الترتيبات التي وضعتها وزارة الداخلية لعمل مديريات أمن المنطقة الغربية وأوضاعها الراهنة.

وناقش مع المستشار بوشناف خطة التدريب الموضوعة من قبل وزارة الداخلية ومراحل تنفيذها.



وإطلع على سير الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للضباط ودورة ضباط التحقيق التي تهدف للارتقاء بأعمال الإستدلال في المراكز وكافة الأقسام الأمنية.