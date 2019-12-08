ليبيا – قال كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي أمس السبت إن هناك جهد دولي للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا وتونس تسعى في هذا الاتجاه.

طبجي أشار في حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في روما إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعقد مؤتمر برلين حول ليبيا وهناك جهد دولي للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا.

وشدد على أن تونس تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً، مؤكداً على ضرورة ترك الليبيين يبحثون بأنفسهم عن حلول اندماجية بينهم وتقليص التدخل الخارجي.