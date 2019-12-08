سويسرا – افاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان اليوم السبت، إن استاد المدينة التعليمية في الدوحة لن يستضيف مباريات كأس العالم للأندية هذا الشهر، بعد تأجيل افتتاحه إلى وقت لاحق في 2020.

وأوضح الفيفا أنه رغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، ولذلك لم يستضف الاستاد مباريات تجريبية.

وكان استاد المدينة التعليمية سيستضيف ثلاث مباريات بالبطولة التي تقام بين يومي 11 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتشمل مباراة الدور قبل النهائي، وتضم ليفربول بطل أوروبا يوم 18، بجانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

وسيستضيف استاد خليفة الآن هذه المباريات.

وكالات