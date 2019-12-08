الرياض – تتجه أنظار عشاق الملاكمة اليوم السبت إلى النزال الثأري على لقب بطل العالم بين المكسيكي آندي رويز جونيور حامل اللقب ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، الساعي لاستعادة اللقب في الرياض.

وسيحصل البريطاني جوشوا بطل العالم السابق في ملاكمة الوزن الثقيل وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على نحو 60 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 79 مليون دولار، مقابل مباراة الإعادة التي تجمعه اليوم، مع الأمريكي من أصل مكسيكي رويز، الذي سيحصل في المقابل على 13 مليونا.

ويدخل جوشوا البالغ 30 عاما النزال المرتقب بعنوان الثأر من هزيمته الوحيدة في مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 22 انتصارا منها 21 بالضربة القاضية، واستعادة الأحزمة العالمية الثلاثة للوزن الثقيل، حسب الرابطة العالمية للملاكمة (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والتي جرد منها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

في حين يدخل رويز الملقب بـ “المدمر” والبالغ 30 عاما النزال لتأكيد تفوقه على جوشوا والحفاظ على ألقابه العالمية.

فيما لعب رويز 34 نزالا في مسيرته الاحترافية، حقق خلالها 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

يذكر أن النزال المرتقب سينطلق عند منتصف الليل في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو و9:00 بتوقيت غرينيتش، ويسبقه عدد من المواجهات التمهيدية التي تبدأ من الـ 6.00 مساء، وتضم الملاكم السعودي زهير القحطاني، إضافة إلى مايكل هنتر – أليكساندر بوفكتيني – ديليان وايت – مارويز واش – ماغوميدراسول ماجيدوف – توم ليتل – فيليب هيرغوفيتش- أيريك مولينا – هوبي برايس- ودييغو باتشيكو.

المصدر: وكالات