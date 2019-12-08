ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إنهم سيطورون علاقتهم مع كل من قطر وتركيا لإنجاح التحالف بينهم، مؤكداً أن مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا ستقوي حكومة الوفاق وستعزز قدراتها ضد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

باشاآغا أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت أن الاتفاقية الأمنية مع تركيا تأتي في إطار تطوير المجال الأمني تدريبا وتبادلا لأمن المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية على حد زعمه، لافتاً إلى أن قطر تدعم حكومة الوفاق وهي على استعداد لمساعدتها في تأسيس ما أسماه بـ “الجيش الليبي” ودعمه.

وإدعى أن الداعمين لحكومة الوفاق يضعون اعتبارا للقوانين والأعراف الدولية بينما ترميها الدول التي قال بأنها داعمة لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) خلف ظهرها، حسب زعمه، مضيفاً أن حكومته تركت المجال للدول الداعمة لـ”حفتر” كي تتراجع عن موقفها ولذلك لم يتم إتخاذ موقفا معاديا لها.

باشاآغا اختتم حديثه يالقول :”إن مصادر دولية أكدت تنفيذ الدول الداعمة لحفتر ضربات على الأراضي الليبية في مصراتة والكلية الجوية ومعيتيقة”، زاعماً بأن هذا الطيران يتدخل كلما اشتدت جبهات القتال على من وصفهم بـ”مسلحي حفتر” (القوات المسلحة الليبية).