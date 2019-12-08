أكد ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس، أن بعض قرارات التحكيم أثرت على نتيجة لقاء فريقه أمام لاتسيو، عقب تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم بنتيجة (3-1)، في منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وقال بونوتشي في تصريحات لشبكة “DAZN”: ” كان الشوط الأول رائعًا وسيطرنا على المباراة دون أن نسمح للاتسيو بأي شيء خطير، لكن بعد الاستراحة لم تمر المواقف بشكل جيد، وبعض قرارات التحكيم أثرت على النتيجة”.

وسئل بونوتشي عن ردة فعل الفريق في غرفة خلع الملابس عقب الهزيمة، وقال: “لم نجرٍ أي محادثات بعد، حيث إنه من المهم أن ندع الأمور تهدأ قليلاً، لكن من المؤكد أننا شهدنا بعض الحوادث التي وقعت ضدنا”.

وتابع “علينا أن نتحسن وهذا واضح، لأن فريق مثل يوفنتوس لا يمكنه أن يستقبل مثل هذه الأهداف الكثيرة”.

وأردف ليوناردو “علينا إعادة اكتشاف قدرتنا على المعاناة في بعض اللحظات عندما نكون تحت الضغط، نحن بحاجة إلى التصميم وأن نكون جائعين لعدم استقبال الأهداف”.

وختم “طريقنا واضح والأمر متروك لنا لوضع كل شيء على أرض الملعب”.

في نفس السياق، نشر بونوتشي عبر حسابه الشخصي على شبكة “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي صورة لفريق يوفنتوس معلقًا عليها بالقول “في الوقت الراهن علينا أن نتحد ونفكر فيما هو قادم، أن نعمل ونتطور وننضج”.

ويلتقي يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل مع باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: كووورة