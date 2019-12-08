واشنطن – أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، تباطؤ معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقابل 3.6 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة في الشهر الماضي في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتقنية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 223 فرصة عمل شهريا في 2018.

وأشار البيان إلى أن عدد العاطلين في الولايات المتحدة سجل 5.8 ملايين شخص في الشهر الماضي.

كما استقر متوسط أسبوع العمل لجميع الموظفين عند 34.4 ساعة.

ويراقب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل التوظيف والبطالة في القطاعات غير الزراعية؛ لمعرفة أداء الاقتصاد الأمريكي.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2 بالمئة في الربع السابق عليه.

وخلال 2019، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، 3 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة، إلى نطاق 1.5 – 1.75 بالمئة، وهي أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2018.

الأناضول