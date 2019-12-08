الولايات المتحدة – اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “ذكي جدا”، ولن يتصرف بطريقة قد تجعله “يخسر كل شيء”.

وكتب ترامب على “تويتر”: “كيم جونغ أون ذكي جدا وسيخسر الكثير – كل شيء في الحقيقة – إذا ما تصرف بطريقة عدائية. لقد وقّع على اتفاق لنزع الأسلحة النووية معي في سنغافورة، وهو لا يريد أن يبطل علاقته الخاصة برئيس الولايات المتحدة، أو أن يتدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر”.

وأضاف: “كوريا الشمالية بقيادة كيم جونغ أون تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، لكن يجب عليها أن تنزع الأسلحة النووية كما جرى الاتفاق عليه. الناتو والصين وروسيا واليابان والعالم أجمع متحدون بخصوص هذه القضية”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن “تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون أمرا مفاجئا لي”، في أول تعليق على إعلان بيونغ يانغ مؤخرا أن نزع سلاحها النووي، لم يعد مطروحا في مفاوضاتها مع واشنطن.

المصدر: “تويتر”