واشنطن – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي على التوقف عن منح الصين قروضا مالية، لأن بكين تملك أموالا ضخمة، حسب تعبيره.

وكتب ترامب على “تويتر”: “لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم (المال)، فسيخلقونه. توقفوا”.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس يوم الاثنين الماضي في مقابلة مع “قناة فوكس نيوز” إن ترامب يعتزم زيادة الرسوم على عدد من البضائع من الصين، إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على صفقة تجارية حتى 15 ديسمبر الجاري.

وعلاوة على الحروب التجارية التي يخوضها ترامب مع الصين منذ أكثر من عام، تدهورت الأوضاع بين بكين وواشنطن، بعد توقيع الرئيس الأمريكي قانونا بشأن أقلية الأويغور في الصين، وقانونا آخر يفرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاضطرابات في هونغ كونغ.

المصدر: “تاس”