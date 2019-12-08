انجلترا – كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم أن تشيلسي ينوي إبرام صفقة ضخمة في الميركاتو الشتوي المقبل، حال انتهت أزمة النادي المتعلقة بإيقافه عن التعاقدات بعقوبة من الفيفا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب البلوز، يثق في رفع الحظر عن النادي بشأن عقد صفقات جديدة قبل شهر يناير/ كانون ثان المقبل.

وأشارت إلى أن لامبارد يطلب تعزيزات من إدارة تشيلسي وفي مقدمتها ضم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، والذي يعاني حاليًا من توتر في العلاقة مع ناديه.

وسبق أن أكدت تقارير صحفية أن دورتموند مستعد لبيع سانشو في الميركاتو الشتوي المقبل، بشرط وصول عرض مناسب.

وأوضحت الصحيفة أن أكبر صفقة في تاريخ تشيلسي هي ضم الحارس كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو مقابل 72 مليون إسترليني، وهو الرقم المرشح للكسر في حالة الحصول على خدمات سانشو.

المصدر: كووورة