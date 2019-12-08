إسبانيا – حقق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال مايوركا 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة هو من صنع الهدف الأول لفريقه، بعدما باغت دفاع مايوركا بتمريرة طويلة إلى زميله الفرنسي أنطوان غريزمان الذي نجح في استغلال المساحة الموجودة والانطلاق نحو المرمى وتسجيل أولى أهداف اللقاء.

وتابعت الصحيفة، أنها لم تكن المناسبة الأولى التي يقوم فيها شتيغن بصناعة الأهداف، حيث نجح في صناعة هدف آخر لزميله الأوروغوياني لويس سواريز، خلال مباراة برشلونة ضد خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من “الليغا” والتي انتهت بفوز “البلوغرانا” بهدفين دون رد.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن شتيغن بات يتفوق بصناعة الأهداف على العديد من النجوم أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الذي صنع هدفا واحدا فقط بقميص النادي الملكي في “الليغا”.

المصدر: وكالات