ليبيا – بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية استقبل مخيائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمقر وزارة الخارجية الروسية أمس السبت وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.

الاجتماع إستمر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لمدة ثلاث ساعات وتناول أهم المواضيع التي تهم الجانبين وعلى وجه الخصوص الاتفاق التركي مع حكومة السراج غير الدستورية.

وعبر الحويج عن رفض الليبيين لهذا الاتفاق كما تم توضيح رؤية الحكومة الموقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس بالإضافة الى مؤتمر برلين وتطلعات الشعب الليبي في أن يكون الحل بأيدي الليبين انفسهم وأن لاتكون الحلول مستوردة.

وأكد على أنه من من حق الليبيين العيش على أرضهم بحكومة واحدة وموحدة وقوية وأمن واستقرار وجيش وطني يحمي الدستور والحدود ويصون كرامة المواطنين ومؤسسات مالية قوية تكون عون للاقتصاد الليبي.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في اعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة والدعوة إلى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي.

وتم مناقشة الإستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي والعمل على التوأمة بين المعهد الدبلوماسي في كلا الوزارتين

هذا واتفق الطرفين على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات للتشاور السياسي.

ورافق الوزير خلال زيارته عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب الوزير وعبد الحفيظ التاجوري مدير إدارة الشؤون الأوروبية و الميهوب رافع الميهوب مدير إدارة الشؤون القنصلية وعبد المالك الشريف مدير إدارة الإعلام الخارجي.