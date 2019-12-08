موسكو – أعلنت وزارة الزراعة الروسية، الجمعة، زيادة إنتاج الحبوب 5.9 بالمئة على أساس سنوي في 2019، وفق تقديرات أولية.

وقالت الوزارة في بيان إن إنتاج الحبوب يصل نحو 120 مليون طن في 2019، مقابل 113.255 مليون طن في 2018.

وأضاف البيان أن محصول الذرة ارتفع 21 بالمئة إلى 13.8 مليون طن ، والأرز 20 بالمئة إلى 1.2 مليون طن، و محصول فول الصويا 10 بالمئة إلى 4.4 مليون طن.

ويقدر البيان إنتاج محصول القمح بنحو 75 مليون طن في 2019.

وأشار البيان إلى نمو الإنتاج الزراعي في روسيا 2 بالمئة على أساس سنوي في 2019.

وتوقع أن تسجل صادرات روسيا من المنتجات الزراعية نحو 25 مليار دولار في العام الجاري.

الأناضول