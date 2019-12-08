موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة ارتفاع الاحتياطيات الدولية لديه بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقال المركزي الروسي في بيان اليوم إن الاحتياطيات الدولية ارتفعت بمقدار 1.1 مليار دولار لتصل إلى 542.029 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 540.917 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

واحتياطيات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

وفي 2018، نمت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 468.5 مليار دولار.

ووصلت الاحتياطيات الدولية لموسكو الحد الأقصى التاريخي أوائل أغسطس/ آب 2008، لتسجل 598 مليار دولار، وفق المركزي الروسي.

الأناضول