إسبانيا – حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه إسبانيول 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل هدفي النادي الملكي، الفرنسيين رافايل فاران وكريم بنزيما في الدقيقتين 37 و79 على الترتيب.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء لتلقيه الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، رفع النادي الملكي رصيده إلى 34 نقطة، وانتزع صدارة “الليغا” مؤقتا من برشلونة صاحب الـ31 نقطة والذي سيستضيف ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.

بينما توقف رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox