العراق – أبدت النائب الكردية السابقة سروة عبد الواحد اليوم استغرابها من عدم شمول العقوبات الأمريكية من أسمتهم بـ”الفاسدين” في إقليم كردستان العراق.

وكتبت عبد الواحد على “تويتر”: “أنا مستغربة من شي واحد فقط، قوائم الخزانة الأمريكية لماذا لا تتطرق إلى الفاسدين في الإقليم، من كان يتاجر مع داعش؟”.

وأضافت: “هل من المعقول ليس لديهم معلومات.. مليارات في الأرصدة خارج العراق وملفات الفساد، ولا أحد متهم حتى أولئك المتهمين بالفساد في بغداد من مواطني الإقليم”.

وتابعت: “هناك أدلة دامغة لتورطهم، ولا وجود لأسمائهم”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس الجمعة على أربعة مواطنين عراقيين بتهم تتعلق بـ”انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد”، أعقبت تنديد واشنطن بمقتل متظاهرين يحتجون على الحكومة العراقية.

المصدر: RT