لبنان – أفاد مراسل RT في لبنان بإعلان سمير الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة وزراء لبنان، اعتذاره عن تسلم المنصب، وذلك بعد لقائه مفتي الجمهورية.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، أعلن الخطيب​ أن مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​عبد اللطيف دريان،​ أبلغه بأن “اتصالاته ومشاوراته مع أبناء الطائفة أفضت للتوافق على تكليف ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​”.

وأضاف الخطيب: “تشرفنا بلقاء المفتي واستمعنا لإرشاداته وتوجيهاته وحكمته بالمرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وتم التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية”، مؤكدا أن المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري “الذي يبذل جهودا للنهوض ويدعم دوره العربي والدولي”، وفقا لموقع “النشرة”.

وأضاف: “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه من سماني وأنا له شاكر على هذه الثقة بالنسبة لي”.

المصدر: RT + وكالات