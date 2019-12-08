ليبيا – قام الحساب الرسمي الموثق لشركة البريقة اليوم الأحد بحذف خبر إيقاف العمل مستودع خزانات شركة البريقة في طريق المطار، بسبب إقتراب الاشتباكات منه وذلك لحرصها على سلامة موظفيها.

وقامت حسابات موالية لحكومة الوفاق على مواقع التواصل الاجتماعي بتكذيب الخبر، ونفت بأن تكون الشركة قد نشرت الخبر من الأصل على حد زعمهم.

هذا وقد أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها أمس السبت عن إيقاف العمليات التشغيلية بمستودع خزانات طريق المطار جنوب طرابلس وتفعيل خطة الإخلاء بالمستودع.

شركة البريقة أرجعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه ونشرته في حسابها الرسمي الموثق بالعلامة الزرقاء هذه الخطوة إلى إشتداد وتيرة الإشتباكات والقصف العشوائي الذي أصبح يهدد حياة المستخدمين، مبينة بأنها اضطرت لتفعيل خطة الإخلاء التامة حرصاً علي سلامة المستخدمين.

وأوضح البيان بأن الشركة اتخذت ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركات القطاع.

وطمأنت الشركة كافة المواطنين بأن الوقود متوفر وعملية تزويد المحروقات تسير بشكل إعتيادي من ميناء طرابلس البحري وأن توزيعات الغاز مستمرة من مستودع الهاني، مبينةً بأن إمدادات المحروقات من الخارج مستمرة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط وفق برنامج التوريد المعد سلفا لهذا الشهر.