موسكو – اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن العلاقات بين روسيا والناتو، تتدهور، والتعاون بين الجانبين توقف.

وأضاف الوزير في حديث خلال البرنامج التلفزيوني “موسكو. الكرملين. بوتين”: “كل شيء ليس فقط توقف، بل أخذ الانحطاط يصيبه عاما بعد عام”.

وعند رده على سؤال، لماذا باتت العلاقات بين روسيا وحلف الناتو على وشك الانهيار، قال شويغو: “قبل 5 سنوات كان لدينا تعاون نشط للغاية مع بروكسل. ويوجد ممثل لروسيا لدى الناتو. أما اليوم فقد أخذ هؤلاء الشركاء، إلى جانب الولايات المتحدة طبعا، ينسحبون من عدد كبير من المعاهدة والاتفاقيات. وأصبح مجال الأمن أضيق وأضيق”.

المصدر: إنترفاكس