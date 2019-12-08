السعودية – يطلق الصقَّارون على طيورهم عادة أسماء تدل على القوة والمنعة والشجاعة والسرعة، ويضفون عليها صفات ذات علاقة بطبيعة الصقر، أو شخصية عالمية مؤثرة.

وفي مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثانية، شاركت صقور تحمل أسماء شخصيات معروفة، مثل غوميز لاعب نادي الهلال السعودي، أو أسماء شخصيات سينمائية مثل “البروفيسور” و”الجوكر”.

ويستلهم بعض الصقارين أسماء طيورهم من أسماء أبنائهم، كونهم يعتبرونها قريبة جدا منهم، وهناك صقور تحمل أسماء شيخة، ونورة، ووعد، ونوف، وعبلة، وعليا، وعنود، وضحى، وسارة، وسلمى، وعوض، وسعد، وحمود، وجابر، ونايف، ونواف، وسلطان، وسلمان، ومشهور.

ويطلق الصقارون أسماء ذات معنى مهيب لصقورهم لإدخال الرهبة في قلوب المتنافسين، مثل أسماء: كابوس، وبارود، ولهب، وهجوم، وعقوبة، ومرعب، وبركان، وزلزال، وإعصار، والعاصفة، وسراب.

ويذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، سيستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، ويقام في شمال مدينة الرياض، ويبلغ إجمالي جوائزه أكثر من 21 مليون ريال.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية