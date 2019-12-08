كونتي: الأزمة السورية ما زالت بعيدة عن الحل ولجنة الدستور خطوة في عملية سياسية صعبة

كونتي: الأزمة السورية ما زالت بعيدة عن الحل ولجنة الدستور خطوة في عملية سياسية صعبة

إيطاليا – اعتبر رئیس الوزراء الإيطالي جوزیبي كونتي، أن “الأزمة السوریة ما زالت بعیدة عن حل”، على الرغم من أن عمل اللجنة الدستوریة “یمثل خطوة أولى ھامة في عملیة سیاسیة صعبة”.

وأضاف كونتي في كلمة له بختام منتدى الحوارات المتوسطیة السنوي الخامس الذي نظمته الخارجية الإيطالية، أن منطقة “المتوسط الموسع أصبحت تمثل الیوم تناقضا جیوسیاسیا”، مشيرا إلى أن “الإقلیم يعيش في توتر مستمر بین التطور والانتكاس وبین التفكك والاتصال المتبادل” على ضوء “عبرة تاریخیة راسخة وآفاق مستقبلیة اكتنفھا عدم الیقین”.

وأوضح أن “المنطقة ما زالت تعبرھا ریاح مزعزعة للاستقرار سببها مصالح محلیة وإقلیمیة ودولیة تتضارب في ما بینھا”.

وذكّر رئيس الوزراء الإيطالي بما يجري في لیبیا وسوریا والیمن التي تمر بأزمات مع اختلاف ظروفھا، مؤكدا أن الصراعات والحروب تزید من تعقید الأوضاع في هذه البلدان.

وفي معرض حديثه عن الصراع الإسرائیلي الفلسطیني قال كونتي: “علینا للأسف أن نقر بأن الوضع یبدو في تدھور مستمر مع ھبوط مستوى الثقة بین الأطراف إلى أدنى مستوى تاریخي على الإطلاق”.

المصدر : وكالة آكي الإيطالية