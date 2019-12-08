الولايات المتحدة – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور واشنطن الثلاثاء القادم، حيث سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي مايك بومبيو في أول زيارة لواشنطن منذ 2017.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرين رسميين أمريكيين، أن بومبيو سيستقبل لافروف يوم الثلاثاء ليبحث معه مجموعة من المسائل الخلافية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وفنزويلا، والحد من التسلح وغيرها من القضايا في العلاقات الروسية الأمريكية المتوترة.

وأضافت أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما، دون أن تحدد ما إذا كان لافروف سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم لا.

وعقد آخر لقاء بين لافروف وبومبيو في سبتمبر الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: “أسوشيتد برس”