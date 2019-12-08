إسبانيا – دخل ليونيل ميسي نجم برشلونة في نقاش ساخن مع فيسنتي مورينو مدرب ريال مايوركا، وذلك خلال مواجهة الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالليجا، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-2.

وقال مورينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “هناك بعض اللاعبين الذين هم داخل فقاعة، ولا يمكنك التحدث معهم”.

وأضاف مدرب مايوركا: “إنه لاعب مختلف في بعض الأمور، ولكن في جوانب أخرى هو شخص مثل أي لاعب آخر، ويجب معاملته على هذا النحو”.

وتابع مورينو: “كان الحكم يبلغه بأن اللعبة ليست مخالفة، لكنه كان يرى الأمر بطريقة أخرى”.

وأتم مدرب مايوركا: “ليست هناك حاجة لإعطاء هذا الموقف أهمية أكبر من ذلك”.

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