فيينا- عقد المدير العام الجديد للمنظمة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اجتماعا مع مساعد وزير خارجية إيران عباس عراقجي لبحث أنشطة المفتشين الدوليين في مواقع إيران الذرية.

وذكرت المنظمة على حسابها في “تويتر” اليوم الأحد أن الأرجنتيني غروسي الذي تولى منصبه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحث مع عراقجي الجمعة الماضي الأنشطة المتعلقة بضمانات الوكالة في إيران، بما في ذلك إجراءات التحقق ومراقبة التزام حكومة طهران بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ومسائل أخرى.

ونقلت الوكالة الدولية عن غروسي تأكيده سعيه إلى إقامة “علاقات عمل بناءة” مع إيران، مشيرة إلى أنه شدد أثناء اللقاء على ضرورة “التعاون الكامل وفي الوقت المناسب” من قبل طهران للرد على أسئلة الوكالة المتعلقة بـ”استكمال إعلان ضمانات إيران”.

من جانبه، وصف عراقجي أول لقاء له مع غروسي بأنه كان “مفيدا وبناء للغاية” و”بداية جيدة”، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا مواصلة “التعاون الإيجابي” مع حفاظ الوكالة على “نهجها المهني والحيادي”.

المصدر: RT + إرنا