ليبيا – قال المرشح المستقل بين المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبدالمجيد تبون إن ليبيا مازالت تعيش في حرب أهلية ونشاط مكثف للجماعات الإرهابية وانعدام تام للاستقرار السياسي والأمني بشكل يهدد أمن الجزائر.

تبون أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” اليوم الأحد إلى أن الوضع في ليبيا يمثل عبئاً كبيراً على الجزائر ويهدد أمنها وهو وضع ناجم عن التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول وهذا ما يتعارض مع العقيدة الجزائرية في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكد على أن بلاده ستستمر بالدعوة للكف عن التدخل في الشأن الليبي وأن يترك الشعب ليقرر مصيره.