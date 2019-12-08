مصر – فاجأ الفنان المصري القدير جلال الشرقاوي المتابعين بما قاله عن النجم محمد رمضان. وجاء هذا في ندوة عقدت خلال تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي.

وقال إن رمضان ليس خريج معهد الفنون وإنه أمضى فيه أسبوعين فقط. وذكر أن الفن الذي يقدمه يسيء إلى المجتمع ويشكل قدوة سيئة للشباب.

وأرجع كلامه هذا إلى ما تتضمنه أعماله من قتل عنف ودم معتبراً أن هذا يعتبر نوعاً من الإرهاب.

وتابع: “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط”. ووجه إليه رسالة مطالباً إياه من خلالها بتسخير شعبيته لخدمة الناس عن طريق الابتعاد عن قضايا الدم والعنف والممنوعات.

وتناقل المقطع المسجّل عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وانقسم المتابعون بين مؤيد لما قاله الفنان القدير وبين مدافع عن رمضان.

وسائل اعلام مصرية