مصر – تحدثت الفنانة المصرية ​هنا شيحة​ للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من زميلها ​أحمد فلوكس​، قائلةً في برنامج “مساء dmc” من تقديم الإعلامي رامي رضوان: “أنا وأحمد كزوج وزوجة لم نستطع التأقلم مع بعض، ولكننا مازلنا أصدقاء هو رجل شهم جداً وأنا مازلت أحبه وأحترمه، ويقف معي في جميع مشاكلي”.

وأوضحت: “المشكلة ليست في العند أو الرغبة في المساواة، أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة، لأننا مختلفان عن بعض، ولكن التركيبة نفسها لم تنجح بيني وبينه”.

وختمت بقولها: “فضلنا أن نكون أصدقاء وألا نخسر بعض، والدليل أنه بعد انفصالنا في شهر رمضان، ساعدني للنقل لمنزل جديد، وكان يتناول الطعام معي. عندما انفصلنا أنا وأحمد طلبت منه أن نكون متحضرين، وأن نسلم على بعض إذا تقابلنا، لأن الحياة لا تستحق كل هذا الوجع”.

وكانت شيحة طلاقها من فلوكس، وذلك بعد زواج لم يستمر لأكثر من عام، إلا أنها تجاوزت أزمة الانفصال وفشل زواجها الثالث، حيث سبق لها الزواج مرتين من خارج الوسط الفني، ولكن كل زيجاتها انتهت بالفشل والطلاق.

ونجحت هنا شيحة في تجاوز الأزمة من خلال الفن، حيث تعاقدت بشكل سريع على المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، بل وبدأت تصوير مشاهدها به بعد يومين فقط من الإعلان بأن زواجها من فلوكس انتهى، وتأكيدها أن كل شيء قسمة ونصيب.

وسائل اعلام مصرية