الإمارات العربية – أكد مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات، أن ألف مواطن ومواطنة سجلوا بياناتهم في الدفعة الثانية لرواد الفضاء في غضون 4 ساعات، فور الإعلان عن فتح باب التسجيل لاختيار رائد فضاء ثان.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء سالم المري، إلى أن “بين أسس اختيار رائد الفضاء في الدفعة الثانية من برنامج رواد الفضاء الإماراتي، الكفاءة الصحية والمهارة العلمية، والجرأة، من الرجال أو النساء”.

وأضاف، أن “باب التسجيل في البرنامج مفتوح منذ أن أعلن عن ذلك، ويستطيع الراغبون من أبناء الوطن، أن يكونوا جزءا من هذا الحدث الوطني، والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني حتى 19 يناير المقبل”.

وتابع: “نتوقع أن يشهد التسجيل لبرنامج رواد الفضاء، إقبالا كبيرا يفوق عدد من سجلوا في الدفعة الأولى”.

وأشار المري إلى أن إجراءات وخطوات اختيار ثاني رائد فضاء إماراتي لن تشهد تغييرات تذكر، لأنها اختبارات مبنية على أسس دولية، ومعتمدة من قبل وكالات الفضاء الدولية، إذ سيمر المسجلون بالمراحل ذاتها التي طبقت من قبل، والتي تبدأ بتسجيل بيانات الراغبين، ثم تحليل جميع بيانات المتقدمين لاختيار الأنسب، بعدها يخضع من وقع عليهم الاختيار لاختبارات نفسية وتحليل شخصية، ثم اختبارات بدنية أولية، تليها مقابلات شخصية، يعقبها فحوص واختبارات طبية دقيقة”.

ولفت المسؤول الإماراتي، إلى أن عملية الاختيار ستركز على المؤهلات والتخصصات العلمية، ومنها “الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، والمعلمون وغيرهم”.

وأوضح، أن رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، رائدا فضاء فاعلان الآن ضمن فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، وهما مستمران في العمل.

المصدر: الإمارات اليوم