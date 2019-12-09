الدنمارك – اضطر منظمو مؤتمر دولي كان من المقرر أن تستضيفه السفارة الأمريكية في الدنمارك إلى إلغائه بعد اعتراض واشنطن على دعوة خبير أمريكي معروف بمواقفه المعارضة للرئيس دونالد ترامب.

وأكد “المجلس الأطلسي الدنماركي” في بيأن أصدره، أنه قرر إلغاء المؤتمر الذي كان ينظمه بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس حلف الناتو، بسبب فرض السفيرة الأمريكية كارلا ساندز حظرا على حضور الخبير ستانلي سلوان، الباحث في “المجلس الأطلسي” (الذي مقره في الولايات المتحدة) والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية CIA، وذلك بسبب معارضته لترامب.

وأوضح “المجلس” أن طرد سلوان يهدد بتحويل تركيز المؤتمر من مستقبل الناتو إلى الأجندة الداخلية الأمريكية، وتابع أن معارضة سلوان لترامب أمر معروف، غير أن “المجلس” مقتنع تماما بأن الخبير كان سيلقي في المؤتمر خطابا موضوعيا وبعيدا عن السياسة الأمريكية.

من جانبها، حملت السفارة الأمريكية “المجلس الأطلسي الدنماركي” المسؤولية عن إلغاء الفعالية، التي كان من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، وأعربت عن “أسفها” بهذا الشأن.

وأبدت السفارة، على حسابها في “تويتر” احترامها لـ”حرية التعبير”، مدعية أن “المجلس” تقدم بمبادرة دعوة سلوان “في آخر لحظة”، خلافا عن الضيوف الآخرين الذين تم التوافق عليهم ضمن إطار المشاورات المفصلة بين الطرفين.

المصدر: RT