الأردن – شيع الأردنيون جنازة الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، بعد تسلم عمان جثمانه من السلطات الإسرائيلية عقب احتجازه عشرة أيام، وفقا لصحيفة “الغد”.

وتوفي أبو دياك في يوم 26 نوفمبر الماضي بعد أن قضى 17 عاما قيد الاعتقال، ومنذ عام 2015 عانى أبو دياك من تبعات خطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، وأصيب جراء نقله المتكرر عبر ما يسمى بعربة البوسطة بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقا إصابته بالسرطان.

المصدر: وسائل إعلام أردنية