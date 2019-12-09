ليبيا – يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الدوري في بروكسل اليوم الاثنين لمتابعة بحث عدة ملفات منها ملف ليبيا وتطورات الملف النووي الايراني وأوكرانيا.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية سيرأس الاجتماع لأول مرة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل.

وأشارت الوكالة إلى أن بوريل قال فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التركية – الليبية بشأن السيادة على المناطق البحرية إن الوزراء سيتابعون النقاش في هذا الأمر وسيلجؤون إلى مزيد من التحليل لاتخاذ الموقف المناسب.

هذا والتقى بوريل قبل أيام بكل من وزيري الخارجية التركي واليوناني في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن المذكرة التي أثارت غضب أثينا والكثير من العواصم الغربية والعربية.