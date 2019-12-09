ليبيا – عقد مكتب البرلمان العربي أمس الأحد في القاهرة اجتماعاً برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.
رئيس البرلمان العربي أشار في بيان وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إلى أن مكتب البرلمان قد ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات على رأسها تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها.
وناقش مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019 دعماً للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التى اعتمدها مجلس الأمن الدولي فى أكتوبر 2017 بشأن الأزمة الليبية وتداعيات الاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.