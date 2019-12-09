ليبيا – عقد مكتب البرلمان العربي أمس الأحد في القاهرة اجتماعاً برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.

رئيس البرلمان العربي أشار في بيان وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إلى أن مكتب البرلمان قد ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات على رأسها تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها.