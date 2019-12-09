ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إنّه لا مساس بحدود مصر سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية.

عبد العال أعتبر في تعقيباً له على البيان العاجل الذي ألقاه النائب مصطفى بكري في الجلسة العامة اليوم الاثنين بشأن توقيع تركيا وفائز السراج مذكرة تفاهم وفقاً لصحيفة “الوطن”المصرية أنها تمثل خروجا عن اتفاق الصخيرات 2018.

وتابع :”لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يهدد مصالحنا وستقف مصر قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد، ولن نقبل أي عبث في حدودنا الغربية”.

رئيس مجلس النواب إختتم حديثه بالقول:”نقف مع البرلمان الليبي عقيلة صالح ونرحب به دوما مساندين له ولجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب،وكل من تراوده لحظات للعبث بالحدود البحرية أو البرية أو البحرية لمصر فعليه أن يراجع نفسه لأننا لن نقبل أو نسمح بأي عبث بحدودنا وسنقف ضد المهاترات أو التصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض؟”.