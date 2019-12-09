ليبيا – أكد الناطق باسم البعثة الأممية لدى ليبيا جان العلم على متابعة البعثة لخبر إسقاط الطائرة التابعة للجيش واعتقال قائدها خاصة الصور التي انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي.

جان العلم قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن البعثة الأممية قامت بالفور بالإتصال مع الجهات المعنية التي أكدت احترامها للقوانين والتوصيات والمعاهدات الدولية فيما يخص أسرى الحرب.

وأعرب عن إشادة البعثة بقرار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بفتح تحقيق فوري بالحادثة، منوهاً إلى أنه يتعين على جميع الأطراف إحترام القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف فيما يخص معاملة أسرى الحرب والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

كما استطرد حديثه:” فور رؤية صور الطيار قمنا بالإتصال بالجهات المعنية في حكومة الوفاق التي أبدت التعاون وأكدت على إحترامها للقوانين واتفاقية معاهدة القانون الدولي كما ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أصدرت قرار بفتح تقرير فوري بالحادثة وملابسات نشر هذه الصور”.